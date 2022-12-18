Наталия Шевченко: «Лампич – это пример для меня. Удивительно, что она показывает такие высокие дистанционные скорости даже с винтовкой за спиной»

Российская биатлонистка рассказала, что словенка Анамария Лампич является для нее примером.

Шевченко, как и Лампич, перешла в биатлон из лыжных гонок.

– – это пример для меня. Это очень удивительно, что сейчас она показывает такие высокие дистанционные скорости даже с винтовкой за спиной, хотя в лыжах она всегда бегала только спринты, в дистанционных гонках ее было не видно.

– А вы к винтовке за спиной привыкли? Или пока она влияет на скорость?

– Пока влияет, но постепенно привыкаю. Нужно включать работу именно с винтовкой за спиной в тренировочный процесс. В принципе, ничего сверхъестественного, но при усталости она дает о себе знать, – сказала Шевченко.

«Это последний шанс узнать что-то новое». Еще одна топ-лыжница сбежала в биатлон – топ-5 в первой же гонке!