Виктор Майгуров: «Согласен с Каминским, что на Кубке России конкуренция сильнее, чем на Кубке мира. У нас каждый раз меняются лидеры»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сравнил конкуренцию на Кубке России и Кубке мира.

— Каминский говорил, что конкуренция на Кубке России сильнее, чем на Кубке Мира, что думаете?

— Я с ним согласен, у нас всегда есть конкуренция и каждый раз меняются лидеры.

— НОК США выступил за возвращение наших спортсменов, удивлены сменой их риторики?

— Нет, мы заявляли, что готовы в любой момент вернуться и сделаем для этого всё от нас зависящее в плане критериев, правил и прочего. РУСАДА сейчас находится в процессе полноправного восстановления, поэтому сейчас всё направлено на то, чтобы минимизировать количество вопросов в нашу сторону.

— Мировой биатлон теряет без биатлонистов из России и Белоруссии?

— В зрелищности точно, так как сильному спортсмену нужно соревноваться с такими же сильными спортсменами.

— На этап Кубка России в Уфе не приехали белорусские спортсмены, как думаете, это сильно повлияло?

— Не думаю, что сильно повлияло. Я за то, чтобы белорусы соревновались на уровне наших лучших спортсменов, но они захотели лучше подготовиться к Кубку Содружества, который будет на следующей неделе, – рассказал Майгуров.

Юрий Каминский: «Российский биатлон сейчас на подъеме. На Кубке мира мы могли бы выставить два состава, и оба смотрелись бы достойно»

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