Михаил Шашилов: «Казакевич сегодня со стойкой справилась, но финиш подкачал. И с лежкой что‑то произошло»

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил итоги женской индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Уфе.

– Спортсмены бьются, работают. Рад за Настю Горееву, что выиграла. Настя Шевченко здесь же. Мы всегда говорили, что это наше будущее. Главное, чтобы они развивались и ничто их не сбило с пути.

Ира (Казакевич) сегодня со стойкой справилась, но финиш что‑то подкачал. Поговорим позже. Нормально девчонки боролись, здорово. Настя Батманова тоже «будет в людях», спесь собьет молодую, все будет хорошо. Молодежь есть, есть кого готовить.

Со стойкой Казакевич справилась. Это немаловажно, но с лежкой что‑то произошло. До нее там же, на первой установке, стреляла Наталия Шевченко, вся стрельба у нее тоже ушла, тоже три промаха, и Иринка за ней три. Видимо, я не сориентировался, нужно было поправку сделать, ветерок поддувал, прижало все ниже.

Это первая гонка в сезоне. Двадцатка – это вообще серьезная гонка стрелков, многие настраиваются стрелять точно и бежать. Но вообще, хорошая гонка, хорошая погода, нормальное скольжение, все здорово.

– Вы за то, чтобы отмененная из‑за мороза гонка в Ханты‑Мансийске состоялась?

– До Нового года достаточно этих гонок, после Нового года две гонки будут. Сезон насыщенный, плюс в Кубке [Содружества] с белорусами в Минске две программы. Год насыщенный, есть с кем соревноваться, – сказал Шашилов.

❄️ Кубок России. Гореева выиграла индивидуальную гонку, Анастасия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я