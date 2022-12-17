Екатерина Носкова: «Очень рада, что получается стабилизировать стрельбу. Видимо, наша работа с Истоминым и Норицыным приносит плоды»

Биатлонистка Екатерина Носкова поделилась эмоциями после спринта на этапе Кубка России в Уфе, где она заняла второе место.

«Радостно за свои два ноля. Очень рада, что у меня наконец-то получается стабилизировать стрельбу.

У меня в прошлом сезоне с этим были проблемы. Понимаю, что не в оптимальном состоянии ходом, были проблемы со здоровьем.

Я счастлива за себя, и Лиза Каплина молодец, очень добавила в этом сезоне. Видимо, наша работа с Истоминым и Норицыным приносит плоды», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».

❄️ Кубок России. Каплина победила в спринте, Носкова – 2-я, Гербулова – 3-я, Куклина – 6-я, Казакевич – 24-я