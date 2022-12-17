Дмитрий Васильев: «Результаты хорошие, скорости большие – это подчеркивает высокий статус Кубка России»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил уровень конкуренции на Кубке России по биатлону.

Сегодня Александр Корнев выиграл спринт на этапе в Уфе.

«Корнев радует, он молодой парень и будущее нашей сборной. Ему надо поработать над уверенностью во время стрельбы, сегодня получилось, но заметны проблемы на стойке, хоть сегодня у него и получилось без промахов, поэтому поздравляю его с победой, он молодец.

Порадовал Максим Цветков, очень круто финишировал, хотя со стрельбища уходил не лидером. Как и в прошлом году, он набирает форму от старта к старту, положительная динамика прослеживается.

Полубольной Серохвостов сегодня третий – тоже отлично, это серьезный результат для него скорее в стрельбе, чем ходом. В целом результаты хорошие, скорости большие – это подчеркивает высокий статус Кубка России.

У Латыпова стрельба традиционно нестабильная, это уже застарелая проблема. Тренеры должны разобраться, что делать, но лидеру сборной так стрелять нельзя.

Всегда говорил, что биатлонистам, которые хороши ходом – Латыпов, Серохвостов, та же Миронова – нужна индивидуальная работа с тренерами по стрельбе, такими спортсменами нельзя разбрасываться.

Пока мы не можем срастить быстрый ход с хорошей стрельбой, но должны работать в этом компоненте», – отметил Васильев.

❄️ Кубок России. Корнев выиграл спринт, Цветков – 2-й, Серохвостов – 3-й, Бабиков – 4-й, Латыпов – 7-й