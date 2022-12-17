Максим Цветков: «Возможно, я немного терял мотивацию в подготовке в этом году. Понимаю, что я сам главный тренер, и только я отвечаю за результат»

Биатлонист Максим Цветков оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

Сегодня Цветков занял второе место, уступив секунду победителю гонки – Александру Корневу.

«Сегодня я в принципе доволен результатом, мы подводились именно к Уфе. Не все сложилось в индивидуальной гонке, но рад, что сегодня призовое место.

Обидно, конечно, что эту секунду проиграл на финише – немножко не хватило, ноги уже стало сводить и не смог хорошо отработать финишную прямую. А так бы, возможно, можно было бы побороться за первое место.

И в плохую, и в хорошую погоду можно стрелять как ноль, так и пять. Тут и психология влияет, когда ты идешь и тебе говорят, что ты лидер.

Возможно, где-то потеря концентрации – когда ты видишь, что хорошая погода и ты можешь стрелять ноль, то где-то это тебя расслабляет немножко, и этого нельзя делать.

Я когда сегодня пришел на стойку, то был сконцентрирован, стоял довольно-таки долго, но хотел отработать на ноль.

Состояние скорее не связано с подготовкой, это что-то внутреннее. Возможно, я немного терял мотивацию в подготовке в этом году, когда болел особенно очень долго, и, скорее всего, в этом и кроется вся проблема, а не в том, что где-то плохо прошел тренировочный процесс.

Просто я понимаю, что я сам главный тренер, и только я могу отвечать за свой результат, поэтому все в голове», – сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

❄️ Кубок России. Корнев выиграл спринт, Цветков – 2-й, Серохвостов – 3-й, Бабиков – 4-й, Латыпов – 7-й