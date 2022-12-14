Максим Цветков: «Приходится набирать форму по ходу сезона. Коррекцию сможем провести только на новогоднем сборе»

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Биатлонист Максим Цветков рассказал о своей форме. 

— Как оцените свою форму и готовность на данный момент?

— Сейчас пока тяжело, приходится набирать форму по ходу сезона. Надеюсь, от этапа к этапу будет лучше, но, в любом случае, какую‑то коррекцию сможем провести только на новогоднем сборе.

— В каких гонках примите участие на этапе в Уфе?

— Планирую бежать всю программу, – сказал Цветков. 

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