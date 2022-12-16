Уле Эйнар Бьорндален: «Лампич может взять золото на чемпионате мира. Если ей удастся закрыть восемь мишеней, она сможет победить»

Восьмикратный олимпийский чемпион высказался о решении тренера сборной Словении Рикко Гросса отправить Анамарию Лампич на Кубок IBU.

На дебютном этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене бывшая лыжница заняла в спринте пятое место.

«Он (Гросс) побоялся, что в Анси ей удастся пробежать только одну гонку – если бы она провалила спринт, пришлось бы пропустить пасьют и масс-старт. Ей нужно больше гонок, надо набираться опыта. Она плохо стреляет, нужно больше тренировок с высокой нагрузкой. Поэтому она отправилась на Кубок IBU.

Я могу понять объяснение Рикко, но мне все равно грустно. Все говорили о Лампич, ждали ее в . Может быть, было слишком много давления.

Она обошла лучших биатлонисток мира, даже разбила в пух и прах. Херманн-Вик отстала на 50 секунд на 7,5 километрах. На месте немки мне бы было неловко.

Лампич может взять золото на чемпионате мира. Если ей удастся закрыть восемь мишеней, она сможет победить. Я думаю, она будет на подиуме в Оберхофе. Это мой прогноз», – сказал Бьорндален.

«Это последний шанс узнать что-то новое». Еще одна топ-лыжница сбежала в биатлон – топ-5 в первой же гонке!