Кубок IBU. Спринт. Брурссон стартует 5-й, Юханссон – 7-й, Лампич – 11-й, Хинц – 22-й, Гротиан – 43-й

15 декабря в Италии стартует второй этап Кубка IBU по биатлону. Женщины пробегут спринтерскую гонку.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

2-й этап

Риднау-валь Риданна, Италия

Женщины

Спринт

Начало – 18.00 по московскому времени.

Старт-лист

2. Марен Киркеэйде (Норвегия)

5. Муна Брурссон (Швеция)

7. Тильда Юханссон (Швеция)

11. Анамария Лампич (Словения)

20. Марион Визенсартер (Германия)

22. Ванесса Хинц (Германия)

27. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия)

29. Пола Боте (Франция)

32. Валентина Семеренко (Украина)

33. Федерика Санфилиппо (Италия)

38. Йенни Энодд (Норвегия)

41. Камиль Бене (Франция)

43. Селина Гротиан (Германия)