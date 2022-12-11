Виктория Сливко: «Предлагали руководству сделать шире круг спортсменов, которые могут получить призовые. Сейчас в шестерку лучших очень сложно заехать тем, кто не из сборной»

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Биатлонистка Виктория Сливко выступила за расширение круга спортсменов, которые получают призовые на Кубке России.

– В Кубке России награждают призовыми первую шестерку спортсменов. Дмитрий Губерниев предлагает награждать лучшую десятку. Ваше мнение?

– Во время летнего чемпионата России у нас было собрание, мы обсуждали этот вопрос с руководством. Мы предлагали сделать шире круг спортсменов, которые могут получить призовые за выступления. Если большее количество мест будет награждаться призовыми, у спортсменов будет больше мотивации.

Попасть в десятку проще. Спортсмен из региона будет понимать, что у него есть возможность заработать призовые. А сейчас в шестерку лучших очень сложно заехать тем, кто не из сборной. Вверху всегда примерно одни и те же разыгрывают между собой эти шесть позиций, – сказала Сливко.

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