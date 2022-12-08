Тренер Захаров: «Когда Каплина была маленькой, почти не тренировалась, валяла дурака, а потом всех обыгрывала. С прошлого года начала втягиваться, и результат пришел»

Валерий Захаров, личный тренер биатлонистки Елизаветы Каплиной, оценил ее победу в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.

«Уже с прошлого года Лиза начала меняться и прогрессировать. Она очень талантливая биатлонистка, но где-то ей не хватало трудолюбия, из-за чего мы часто ругались.

Я вспоминал, как она была маленькой девочкой и вообще почти не тренировалась. Валяла дурака, а потом выходила и всех обыгрывала. С прошлого года она начала помаленьку втягиваться, и результат пришел: выиграла Кубок России и попала в сборную.

Теперь она проявляет себя уже по-другому и готова конкурировать с лидерами, что сегодня и показала», – рассказал Захаров.

❄️Кубок России. Каплина победила в спринте, Алимбекова – 2-я, Носкова – 3-я