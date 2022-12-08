Екатерина Носкова: «Эта гонка, конечно, в актив – ноль я стреляла больше года назад»

прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени (3-е место).

«Как отстреляла чисто? Секрета нет. Сегодня понимала, что физическое состояние далеко до идеального. Я прям настраивала себя, что нужно стрелять только ноль, чтобы бороться за призовые места.

Отставание от Каплиной – примерно один штрафной круг. В гонке преследования это не такое большое отставание, там будет решать стрельба. Эта гонка, конечно, в актив – ноль я стреляла больше года назад», – сказала Носкова в эфире .