Ирина Казакевич: «Недовольна стрельбой при такой идеальной погоде. Не справилась психологически»

прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени (6-е место).

«Недовольна сегодня. Недовольна стрельбой при такой идеальной погоде. Когда попала два выстрела, задумалась о том, что все получается. Не справилась психологически. Не нужно было думать, а продолжать работать в своем ритме.

0,3 секунды проиграла Сливко? Наверное, всегда есть где отыгрывать. Нужно было добавлять по максимуму. Вику я догнала на финише – она шла на стойку. Может, когда выходили с подъема вместе, это помешало.

Мы шли очень близко, главное было не упасть на спуске. Может, там и потеряла секунды», – сказала Казакевич в эфире .