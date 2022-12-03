Дмитрий Губерниев: «Это работа Майгурова – искать призовые. Пусть ищет и компенсирует. Если взялся за гуж, не говори, что не дюж»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с призовыми на Кубке России по биатлону.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что призовые за отмененные гонки не будут разыграны в дальнейшем: «Если гонки нет, и если она не в прямом эфире, как сегодня, мы ничего не получим за это. Поэтому денег нет, их и не будет».

«Это работа Майгурова – искать призовые. Можно только сказать о том, что ему нужно было лучше договариваться. Насколько понимаю, спонсоров в СБР привел Нуждов (бывший вице-президент СБР – Sports.ru).

В этой ситуации, как бы там ни было, работа президента СБР – общаться со спонсорами, выбивать условия для спортсменов, искать деньги. Пусть ищет и компенсирует. Если взялся за гуж, не говори, что не дюж», – сказал Губерниев.

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