Глава СБР о призовых за отмененные гонки: «Если гонки нет и если она не в прямом эфире «Матч ТВ», мы ничего не получаем. Поэтому денег нет, их и не будет»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что призовые за отмененные гонки на Кубке России не будут разыграны.
– Приняли решение, как распределить средства, которые были запланированы на призовые спортсменам в отменных гонках?
– Чтобы эти деньги распределять, их нужно получить. Если гонки нет, и если она не в прямом эфире, как сегодня, мы ничего не получим за это. Поэтому денег нет, их и не будет. Более того, это уже проблема СБР, где найти средства.
СБР получает деньги только за то, если гонка проходит в прямом эфире на основном канале «Матч ТВ». Речь не идет про «Матч! Арена» или «Матч! Страна». Мы ничего не получаем за это, но призовые спортсменам платим.
– Платите так же?
– Естественно. Все, как у нас утверждено. Где мы их берем – уже наша история. Чтобы распределить деньги, их нужно сначала получить, – сказал Майгуров.
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