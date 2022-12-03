Глава СБР о призовых за отмененные гонки: «Если гонки нет и если она не в прямом эфире «Матч ТВ», мы ничего не получаем. Поэтому денег нет, их и не будет»

Глава Союза биатлонистов России ( ) сообщил, что призовые за отмененные гонки на Кубке России не будут разыграны.

– Приняли решение, как распределить средства, которые были запланированы на призовые спортсменам в отменных гонках?

– Чтобы эти деньги распределять, их нужно получить. Если гонки нет, и если она не в прямом эфире, как сегодня, мы ничего не получим за это. Поэтому денег нет, их и не будет. Более того, это уже проблема СБР, где найти средства.

СБР получает деньги только за то, если гонка проходит в прямом эфире на основном канале . Речь не идет про «Матч! Арена» или «Матч! Страна». Мы ничего не получаем за это, но призовые спортсменам платим.

– Платите так же?

– Естественно. Все, как у нас утверждено. Где мы их берем – уже наша история. Чтобы распределить деньги, их нужно сначала получить, – сказал Майгуров.