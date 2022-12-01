Даниил Серохвостов: «Надеюсь, я останусь молодым к моменту возвращения на Кубок мира»

Российский биатлонист рассказал, будет ли следить за гонками Кубка мира.

— Что лично для тебя значит этот сезон?

— Даже не знаю… Как отдых. Такая передышка. Если прибавить еще то, сколько я болел, то 100% отдых. После Олимпиады обычно многие выступают не очень хорошо относительного себя в сезоне олимпийском, чтобы восстановиться и начать следующий цикл в полной готовности. Я это воспринял примерно так же. Речь про подготовку. В гонках я выхожу так же, как и всегда.

— За Кубком мира будешь следить?

— Да, следил за индивидуальной гонкой во вторник. Мне было очень интересно. Почему-то думал, что именно Понсилуома может выиграть. Верил больше в него, потому что он неплохо выступил в Идре за месяц до старта Кубка мира. А шведы всегда хорошо начинают сезон. Но меня удивило, что Хартвег стал вторым, а Цобель третьим.

— Как думаешь, сколько будет новых молодых ребят, когда мы вернемся на Кубок мира?

— Надеюсь, я тоже останусь молодым к тому моменту. Думаю, их будет достаточно. Там их уже сейчас много: ребята 2001 и 2002 годов рождения бегают. Когда мы вернемся, Тарье и Йоханнес закончат, а старыми станут биатлонисты возраста Эдика (Латыпова).

— Не всем нашим биатлонистам интересно следить за Кубком мира. Объясни, почему российским спортсменам это важно.

— Когда ты вернешься, ты должен понимать, как бегают лидеры, ты должен знать их. Я слежу не только за результатами, а смотрю за техникой, как они стреляют, сколько секунд уходит на выстрел. Чтобы не деградировать и не смотреть только один Кубок России, нужно следить еще за Кубком мира. Кубок мира — это элита. Тут больше нечего сказать.

— Как думаешь, кто-нибудь из мировых лидеров обратит внимание на ? Посмотрят ли в протоколы?

— Думаю, они их не найдут. Им это неинтересно. Думаю, русскими мало кто интересуется. Если только румыны, которые раньше были русскими, – сказал 23-летний биатлонист.