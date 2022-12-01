Даниил Серохвостов: «Надеюсь, я останусь молодым к моменту возвращения на Кубок мира»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Кубок России Матч ТВ Даниил Серохвостов Биатлон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, будет ли следить за гонками Кубка мира. 

— Что лично для тебя значит этот сезон?

— Даже не знаю… Как отдых. Такая передышка. Если прибавить еще то, сколько я болел, то 100% отдых. После Олимпиады обычно многие выступают не очень хорошо относительного себя в сезоне олимпийском, чтобы восстановиться и начать следующий цикл в полной готовности. Я это воспринял примерно так же. Речь про подготовку. В гонках я выхожу так же, как и всегда.

— За Кубком мира будешь следить?

— Да, следил за индивидуальной гонкой во вторник. Мне было очень интересно. Почему-то думал, что именно Понсилуома может выиграть. Верил больше в него, потому что он неплохо выступил в Идре за месяц до старта Кубка мира. А шведы всегда хорошо начинают сезон. Но меня удивило, что Хартвег стал вторым, а Цобель третьим.

— Как думаешь, сколько будет новых молодых ребят, когда мы вернемся на Кубок мира?

— Надеюсь, я тоже останусь молодым к тому моменту. Думаю, их будет достаточно. Там их уже сейчас много: ребята 2001 и 2002 годов рождения бегают. Когда мы вернемся, Тарье и Йоханнес закончат, а старыми станут биатлонисты возраста Эдика (Латыпова).

— Не всем нашим биатлонистам интересно следить за Кубком мира. Объясни, почему российским спортсменам это важно.

— Когда ты вернешься, ты должен понимать, как бегают лидеры, ты должен знать их. Я слежу не только за результатами, а смотрю за техникой, как они стреляют, сколько секунд уходит на выстрел. Чтобы не деградировать и не смотреть только один Кубок России, нужно следить еще за Кубком мира. Кубок мира — это элита. Тут больше нечего сказать.

— Как думаешь, кто-нибудь из мировых лидеров обратит внимание на Кубок России? Посмотрят ли в протоколы?

— Думаю, они их не найдут. Им это неинтересно. Думаю, русскими мало кто интересуется. Если только румыны, которые раньше были русскими, – сказал 23-летний биатлонист.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные