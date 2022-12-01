Даниил Серохвостов: «Истомин сказал: «Если в топ-3 не заезжаешь, выгоню из команды». По идее, я должен уже домой уехать»

Российский биатлонист высказался о работе в группе Артема Истомина.

— Ранее Артем Истомин рассказывал, что на вас с Халили оказывалось давление из-за смены тренеры. Действительно такое было?

— Я даже не знаю. На мне как-то особого давления не было. Возможно, он со стороны это замечает.

— Как сейчас проходит общение с Юрием Каминским?

— Общаться не общаемся, но приветствуем друг друга. В гонках подсказывает. Вот в Ханты-Мансийске на последнем круге вел меня по времени. Думаю, мы в таких нормальных нейтральных отношениях.

— Он не в обиде?

— Ну, я не знаю. Надо спросить у него.

— Ранее болельщики обсуждали, что твой переход случился из-за девушки, которая тоже оказалась в группе Истомина?

— Нет, когда переходил, команда еще не была сформирована. Я знал, что будет женская, но не знал, кто именно. Потом уже опубликовали списки, я увидел, что там Ксюша (Довгая). Когда я был у Юрия Михайловича, нам иногда было разрешено привозить жен и девушек. Я привозил, всё было нормально. Плюс мы также часто проводили сборы в одном месте, хоть были и в разных командах.

— Какие планы в этом сезоне ставит перед вами Артем Истомин?

— Он сказал: «Если вы в топ-3 не заезжаете, выгоню из команды». По идее, я должен уже домой уехать, ха-ха. Конечно, он ставит нам самые высокие цели, чтобы мы с Каримом и девчонками были наверху протокола. Артем Евгеньевич сказал нам свои цели записать на бумажку, в конце сезона он с каждым будет смотреть, кто что написал и сравнивать. Всё получилось или нет.

— Метод написания плана на бумагу, насколько я знаю, есть перед каждой гонкой?

— Да, он просит нас писать план на гонку. Практически все это делают. Я с психологом так же работал — писал в телефоне план. Но мне проще просто в голове выстраивать, поэтому на бумаге это не пишу. Считаю, что полезно записывать. Когда ты пишешь план на гонку, ты знаешь что и где сделать. Если отходишь от него, начинается суета. В коротких гонках ты просто косячишь, – сказал Серохвостов.