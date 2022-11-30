Глава Уватского района: «Учли все замечания по питанию, расширили график и меню»

Глава администрации Уватского муниципального района Вячеслав Елизаров сообщил, что замечания биатлонистов по поводу питания учли.

С 1 по 4 декабря в Увате пройдет второй этап Кубка России.

– Были еще замечания по питанию в первый день. Мы встречались с тренерским составом и врачами команд, после чего учли все замечания и просьбы. Расширили график питания, на данный момент все замечания исправлены. Были еще вопросы по меню блюд. Меню также расширили, нареканий по этому вопросу нет.

– Ожидаются ли болельщики?

– Такие мероприятия уже несколько лет с учетом всех пандемийных ограничений на нашей территории не проходили, поэтому неподдельный интерес есть у всех жителей. Такой же интерес есть и от наших соседей из граничащих районов, поэтому уверен, что трибуны будут заполнены, зрителей будет много, – сказал Елизаров.

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