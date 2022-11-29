Олег Рыженков о трассе в Увате: «Кое‑где есть камушки, которые могут повредить лыжи»

Тренер сборной Беларуси по биатлону высказался о трассе в Увате.

— Сегодня прошел всю трассу. Даже не весь круг еще готов к соревнованиям. Видно, что организаторы работают, стараются, но снег очень тонкий.

— Это большая проблема?

— Скажем так, что это и есть проблема. Кое‑где на трассе есть камушки, которые могут повредить лыжи.

— Вы не зря приехали сюда?

— Ну, а где нам еще выступать? Соревновательная практика нужна, без нее никуда, – сказал Рыженков.

Тренер также прокомментировал отмену гонок на Кубке России из-за сильного мороза.

— Считаю, что отмена гонок была правильным решением. Температура была критической. Разница была не в один или два градуса, а гораздо приличнее. Можно было видеть, как спортсмены, выходя на тренировку, просто были белыми. Особенно ребята: борода и усы. После спринта были легкие обморожения у некоторых ребят: пальцы, нос, щеки.

— В четверг ожидается пограничная температура. Ваши спортсмены побегут?

— Будем думать, будем смотреть, как отнесется судейская коллегия. Если спортсмены будут себя неважно чувствовать, то рисковать не будем. У Динары Алимбековой, например, было обострение гайморита из‑за холодного воздуха.

— Но это было еще до первого этапа?

— Да, перед поездкой в Ханты‑Мансийск, цитирует Рыженкова «Матч ТВ».