Олег Рыженков о трассе в Увате: «Кое‑где есть камушки, которые могут повредить лыжи»
Тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков высказался о трассе в Увате.
— Сегодня прошел всю трассу. Даже не весь круг еще готов к соревнованиям. Видно, что организаторы работают, стараются, но снег очень тонкий.
— Это большая проблема?
— Скажем так, что это и есть проблема. Кое‑где на трассе есть камушки, которые могут повредить лыжи.
— Вы не зря приехали сюда?
— Ну, а где нам еще выступать? Соревновательная практика нужна, без нее никуда, – сказал Рыженков.
Тренер также прокомментировал отмену гонок на Кубке России из-за сильного мороза.
— Считаю, что отмена гонок была правильным решением. Температура была критической. Разница была не в один или два градуса, а гораздо приличнее. Можно было видеть, как спортсмены, выходя на тренировку, просто были белыми. Особенно ребята: борода и усы. После спринта были легкие обморожения у некоторых ребят: пальцы, нос, щеки.
— В четверг ожидается пограничная температура. Ваши спортсмены побегут?
— Будем думать, будем смотреть, как отнесется судейская коллегия. Если спортсмены будут себя неважно чувствовать, то рисковать не будем. У Динары Алимбековой, например, было обострение гайморита из‑за холодного воздуха.
— Но это было еще до первого этапа?
— Да, перед поездкой в Ханты‑Мансийск, цитирует Рыженкова «Матч ТВ».
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