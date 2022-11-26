Дениз Херманн: «Хочу побывать на Олимпийских играх 2026 года, но с коктейлем в руке»

Олимпийская чемпионка по биатлону рассказала, как долго планирует продолжать карьеру.

Херманн перешла в биатлон из лыжных гонок в 2016 году. В лыжах она завоевала бронзовую медаль Сочи-2014 в эстафете.

«В первую очередь мной движет не желание результата или медалей – скорее, стремление к совершенству. Лучшее время среди тех, кто точно стреляет, самое быстрое время стрельбы – вот мечта, ради которой я работаю.

Так что дело больше в выступлениях, чем в результате, но, конечно, я рада любой медали. Тем более впереди домашний чемпионат мира в Оберхофе.

Иногда вы задыхаетесь от собственных ожиданий. Я надеюсь приехать на ЧМ в Оберхофе как можно более свободной от давления.

Я увлечена своей карьерой и все еще не думаю о завершении. Тем не менее, на Олимпийских играх-2026 я определенно хочу побывать, но уже с коктейлем в руке», – сказала 33-летняя биатлонистка.