Дмитрий Васильев: «Обязательно буду смотреть чемпионат мира по футболу. А вот по биатлону вряд ли – известно, что норвежцы используют запрещенные препараты»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, за какими сборными будет следить на ЧМ-2022 по футболу.

«Обязательно буду смотреть чемпионат мира по футболу, а вот по биатлону, думаю, вряд ли. Просто в биатлоне я знаю, кто такие норвежские спортсмены и за счет чего они выигрывают медали. Давно же известно, что благодаря справкам они используют запрещенные препараты.

А что касается футбола, то мне здесь очень интересна красивая игра. Конечно, я критикую наших футболистов, но, если бы они сейчас были на чемпионате мира, конечно, я бы очень за них болел. Но, к сожалению, нашей сборной там нет, поэтому буду просто болеть за красивый футбол.

При этом, конечно, мне импонирует футбол немецкой сборной. Ну, наверное, и действующего чемпиона мира команды Франции.

Бразильцы и латиноамериканцы в целом здорово играют. Это сильные команды, которые показывают действительно высококлассный футбол. То есть ты просто получаешь удовольствие от игры, – сказал Васильев. 

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. 

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