Муж Куклиной о форме сборной России на новый сезон: «Выглядит как «Лада Веста». И этот шрифт... Напишите вместо Russia – Россия»

Михаил Куклин, тренер и муж биатлонистки Ларисы Куклиной, поделился мнением о форме сборной России на новый сезон.

«Ребят! Еще раз я пролистал фотки новой экипировки биатлонной сборной и считаю, что не стоит заострять внимание на этом. Выглядит как «Лада Веста».

И этот шрифт... Блин, ну бегать Кубки России и Кубки Содружества с Беларусью! Напишите вместо Russia – Россия. Раз уж импортозамещение, так надо до конца», – написал Куклин.

Представлена форма сборной России по биатлону для нового сезона: она в цветах флага