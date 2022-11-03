Майгуров о целях на сезон: «Мы сориентировали сборные на финал Кубка России в Чайковском. Там мы будем их оценивать»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) рассказал о целях сборных на сезон.

«Какие мы цели ставим для сборных? Мы сориентировали их на финал Кубка России, который пройдет в Чайковском в феврале в период чемпионата мира. Чтобы к этому периоду команды были подготовлены максимально – по этому критерию мы их будем оценивать. Ну и как спортсмены выступят на чемпионате России.

Как говорят – во всем плохом есть что-то хорошее. Так вот данная действительность нам поможет объективно оценить уровень всех наших спортсменов: как региональных, так и сборных. Потому что до этого они у нас встречались на чемпионате России, да и то не всегда и не все. А здесь в течение всего сезона они будут соревноваться все вместе. И это даст нам объективную информацию.

После нового года возможны изменения в командах, ротация, подключение тех или иных спортсменов», – сказал Майгуров в интервью ТК «Россия 24».