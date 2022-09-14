Артем Истомин: «Куклина восстановилась и побежит всю программу на этапе в Раубичах. У Мироновой сложная ситуация, никуда не торопимся»

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Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин сообщил, что Лариса Куклина пробежит всю программу на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Куклина пропустила первый этап Кубка Содружества в Сочи из-за болезни.

«Лариса Куклина восстановилась и побежит полную программу. Даниил Серохвостов, Ксения Довгая и Светлана Миронова сейчас находятся в Москве на обследовании. Им назначено лечение.

Для Даниила и Ксении прописан курс антибиотиков. Пришлось к ним прибегнуть, потому что были осложнения. У Мироновой ситуация тянется еще с весны. Она переболела и не могла переносить нагрузки.

Нас давно ее состояние настораживает, мы никуда не торопимся. Сейчас самое важное – поднять уровень нагрузок. Если у Даниила и Ксении речь больше о вирусе, то у Светы более сложная ситуация», – сказал Истомин.

Второй этап Кубка Содружества по летнему биатлону пройдет с 15 по 18 сентября.

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