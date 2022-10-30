Бывшая французская биатлонистка Мари Дорен-Абер выпустила вторую книгу.

В 2019 году вышла автобиография Дорен-Абер Tu marches, il marche, vous marchez… moi je cours («Ты идешь, он идет, вы идете… я бегу»). Новая книга под названием Un tour de roue («Поворот колеса») поступит в продажу 2 ноября.

«Эта книга в основном посвящена экологии и моей нынешней жизни. Это история семьи, которая пытается соответствовать своим экологическим ценностям, но не обязательно добивается успеха. В ней много юмора, и она написана так же, как первая. Если людям понравилась предыдущая книга, они найдут себя в этой!» – сказала Дорен-Абер.

Француженка завершила карьеру после сезона-2017/18. На ее счету 17 медалей чемпионатов мира (5-8-4), золото, серебро и две бронзы Олимпийских игр и 28 призовых мест на этапах Кубка мира (7-10-11).