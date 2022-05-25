Симон Дестье: «Олимпийский титул остается самым прекрасным моментом в моей карьере»

Французский биатлонист Симон Дестье рассказал о самом памятном моменте карьеры.

В конце прошлого сезона Дестье объявил об уходе из спорта. Он является олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 в смешанной эстафете.

«Я ждал на финише вместе с Мари Дорен Абер и Анаис Бескон, которые уже закончили гонку. Еще там были Селия Эмонье и Брис, физиотерапевт.

Мы ждали выстрела от Мартена Фуркада, который поразил последнюю мишень, и этот день стал победой для нас всех.

Этот олимпийский титул остается самым прекрасным моментом в моей карьере», – сказал Дестье в интервью изданию Progres.

Биатлонисты, которые завершили карьеру после этого сезона: олимпийские чемпионы Бескон и Дестье, чемпионы мира Виндиш, Лессер и другие