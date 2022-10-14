Александр Тихонов: «Все, кто голосовал за Нуждова, — это предатели отечественного биатлона»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался об итогах выборов главы Союза биатлонистов России.
«Победа Майгурова — хорошая новость. Все, кто голосовал за Нуждова, — это предатели отечественного биатлона, так и напишите.
Поздравляю Майгурова, я не сомневался в его победе. Биатлоном должен руководить биатлонист, я уже говорил об этом.
А полковник Нуждов должен заниматься прямыми обязанностями и идти добровольцем на Донбасс, помогать нашим. На большее он не способен», — сказал Тихонов.
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