Александр Тихонов: «Все, кто голосовал за Нуждова, — это предатели отечественного биатлона»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался об итогах выборов главы Союза биатлонистов России. 

«Победа Майгурова — хорошая новость. Все, кто голосовал за Нуждова, — это предатели отечественного биатлона, так и напишите.

Поздравляю Майгурова, я не сомневался в его победе. Биатлоном должен руководить биатлонист, я уже говорил об этом.

А полковник Нуждов должен заниматься прямыми обязанностями и идти добровольцем на Донбасс, помогать нашим. На большее он не способен», — сказал Тихонов.

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