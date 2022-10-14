Четырехкратный олимпийский чемпион высказался об итогах выборов главы биатлонистов России.

«Победа Майгурова — хорошая новость. Все, кто голосовал за Нуждова, — это предатели отечественного биатлона, так и напишите.

Поздравляю Майгурова, я не сомневался в его победе. Биатлоном должен руководить биатлонист, я уже говорил об этом.

А полковник Нуждов должен заниматься прямыми обязанностями и идти добровольцем на Донбасс, помогать нашим. На большее он не способен», — сказал Тихонов.