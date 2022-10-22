Анна Богалий: «Казакевич – вдумчивая спортсменка, в какие-то моменты даже перебирает в плане нагрузки. Ей надо просто разобраться, когда что делать»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась о тренировках Ирины Казакевич.

«Мы с Ириной Казакевич разговаривали в Чайковском, когда были на летнем чемпионате России. Ира – вдумчивая спортсменка, она в какие-то моменты даже перебирает в плане нагрузки.

Ей надо просто разобраться, когда что делать, чтобы пришло в норму, и, соответственно, будет результат. Она очень много думает, анализирует, это хорошо», – сказала Богалий.