Анна Богалий: «Казакевич – вдумчивая спортсменка, в какие-то моменты даже перебирает в плане нагрузки. Ей надо просто разобраться, когда что делать»
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась о тренировках Ирины Казакевич.
«Мы с Ириной Казакевич разговаривали в Чайковском, когда были на летнем чемпионате России. Ира – вдумчивая спортсменка, она в какие-то моменты даже перебирает в плане нагрузки.
Ей надо просто разобраться, когда что делать, чтобы пришло в норму, и, соответственно, будет результат. Она очень много думает, анализирует, это хорошо», – сказала Богалий.
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