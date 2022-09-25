Казакевич о трех кругах в эстафете: «Понимала, что чем дольше стою, тем больше начинает трясти. Просто стреляла: попаду – не попаду»

Биатлонистка Ирина Казакевич оценила итоги эстафеты на летнем чемпионате России в Чайковском, где она взяла серебро за команду Свердловской области.

Казакевич бежала на третьем этапе гонки, после стрельбы стоя она зашла на три штрафных круга.

«Что произошло на стойке? Произошло три круга. Не знаю из-за чего. Точнее, догадываюсь – по ощущениям подошла очень быстро, была сильная дрожь в ногах, я просто не справилась. Стала себя подлавливать, что не нужно делать, как бы мне сказали опытные биатлонисты.

Понимала, что чем дольше я стою, тем больше меня начинает трясти. Просто стреляла: попаду – не попаду. Как видите, было три круга. Конечно, это безобразная стрельба, так нельзя делать. Но нужно было уже убегать, потому что из пяти я попала только один выстрел, и я стала рисковать, а закрыла только еще один из трех дополнительных.

Судя по прошедшим гонкам, кажется, что это какая-то закономерность, что я не могу справиться на стрельбе стоя в гонках. Мне на самом деле тяжело давать какие-то ответы, потому что, когда приходишь после гонки и разбираешь ошибки, пересматриваешь трансляцию и понимаешь, что что-то сделал не так. Но выходишь на следующую гонку – и у тебя снова ошибки.

Видимо, у меня не получается переключиться с дистанционного хода на стрельбу стоя. Хотя лежа я подхожу так же с полного хода, но у меня получается справиться. Пока нужно это как-то исправлять в тренировках», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Резцова, Каплина, Носкова и Кудисова выиграли эстафету, команда Казакевич – 2-я, Сливко – 3-я