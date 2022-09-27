Казакевич о бронзе в индивидуальной гонке: «Поставлю себе три с минусом, потому что нужно было справиться со стрельбой стоя»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Чайковском (бронза).

«Поставлю себе три с минусом, потому что нужно было справиться со стрельбой стоя. Но я смогла остановиться на последней стрельбе и закрыть – я промазала первыми двумя выстрелами. Это занесу себе в актив.

Из всех гонок сегодня более-менее чувствовала себя спокойно на стрельбе стоя – это для меня небольшой плюс. Вели на последнем круге, говорили, что мне нужно отыграть 16 секунд. я догнала перед второй лежкой, шла чуть быстрее нее. Поэтому подсказывали больше только на финишном отрезке», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».