Казакевич о бронзе в индивидуальной гонке: «Поставлю себе три с минусом, потому что нужно было справиться со стрельбой стоя»

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Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Чайковском (бронза).

«Поставлю себе три с минусом, потому что нужно было справиться со стрельбой стоя. Но я смогла остановиться на последней стрельбе и закрыть – я промазала первыми двумя выстрелами. Это занесу себе в актив.

Из всех гонок сегодня более-менее чувствовала себя спокойно на стрельбе стоя – это для меня небольшой плюс. Вели на последнем круге, говорили, что мне нужно отыграть 16 секунд. Кристину Резцову я догнала перед второй лежкой, шла чуть быстрее нее. Поэтому подсказывали больше только на финишном отрезке», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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