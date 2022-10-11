РУСАДА получило от спортсменов 50 запросов на терапевтическое исключение с января, 25 было одобрено

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от спортсменов 50 запросов на терапевтическое использование (TUE).

TUE в качестве исключения разрешает пользоваться препаратами из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA), если это необходимо спортсменам по медицинским показаниям.

«С января по сентябрь 2022 года в РУСАДА поступило 50 запросов на оформление терапевтического использования, 25 запросов было одобрено», – цитирует ТАСС пресс-службу РУСАДА.