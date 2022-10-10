РУСАДА проверило на допинг 31 российского фигуриста с начала 2022 года

Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в парном катании Денис Ходыкин стал 31-м фигуристом, проверенным на допинг Российским антидопинговым агентством ( ) с начала 2022 года.

Ходыкин стал единственным представителем фигурного катания, который был проверен РУСАДА в сентябре.

С начала 2022 года трижды проверялись на допинг Дарья Павлюченко, Александра Трусова, Дарья Усачева, Диана Дэвис, Глеб Смолкин и Марк Кондратюк.

По два раза проверялись Дмитрий Алиев, Кирилл Алешин, Иван Букин, Макар Игнатов, Майя Хромых, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Аполлинария Панфилова, Дмитрий Рылов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Анастасия Скопцова, Александра Степанова и Тиффани Загорски.

Один раз прошли проверку Софья Акатьева, Дарио Чиризано, Даниил Горелкин, Джонатан Гурейро, Петр Гуменник, Софья Леонтьева, Максим Некрасов, Елизавета Пасечник, Анна Щербакова и Камила Валиева.