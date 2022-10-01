Зайцева о словах Баха: «Я бы ничего не подписывала, даже если на кону выступление на соревнованиях. Это манипуляция простыми людьми»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева высказалась об условиях допуска российских спортсменов к соревнованиям.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны получить право выступать под нейтральным флагом.

«Бах хочет, чтобы наши спортсмены подписали бумажку, которую отказалась подписывать команда «КАМАЗ-мастер»? Данное заявление вынуждает спортсменов говорить против нашей страны, чтобы после мы участвовали на соревнованиях.

Это то же самое, как у меня в допинговом деле, когда все ждали показаний, что мы что-то скрываем и рассказали, какие все плохие у нас в руководстве. Я бы на месте спортсменов ничего не подписывала, даже если на кону будет выступление на соревнованиях. Это манипуляция простыми людьми», – сказала Зайцева.

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«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против