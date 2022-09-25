Эльвира Оберг об отмене вычетов худших гонок: «Остается надеяться, что не будет ситуации, когда ты немного простужен, но обязан стартовать»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете высказалась о новых правилах начисления очков на Кубке мира.

С сезона-2022/23 на Кубке мира отменено правило о вычете двух худших результатов. За победу в личной гонке биатлонист будет получать 90 очков вместо 60 (за второе место – 75 вместо 54, за третье – 60 вместо 48).

Также чемпионаты мира теперь не будут включаться в общий зачет.

«Это не оставляет места для пропусков соревнований, и спортсмен может почувствовать, что он должен участвовать во всех гонках.

Остается надеяться, что не будет ситуации, когда ты немного простужен, но при этом обязан выходить на старт», – сказала Оберг.

Себастьян Самуэльссон: «Не понимаю, зачем менять систему начисления очков, которая хорошо работала»