Эльвира Оберг об отмене вычетов худших гонок: «Остается надеяться, что не будет ситуации, когда ты немного простужен, но обязан стартовать»

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Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Эльвира Оберг высказалась о новых правилах начисления очков на Кубке мира.

С сезона-2022/23 на Кубке мира отменено правило о вычете двух худших результатов. За победу в личной гонке биатлонист будет получать 90 очков вместо 60 (за второе место – 75 вместо 54, за третье – 60 вместо 48).

Также чемпионаты мира теперь не будут включаться в общий зачет.

«Это не оставляет места для пропусков соревнований, и спортсмен может почувствовать, что он должен участвовать во всех гонках. 

Остается надеяться, что не будет ситуации, когда ты немного простужен, но при этом обязан выходить на старт», – сказала Оберг. 

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