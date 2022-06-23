Себастьян Самуэльссон: «Не понимаю, зачем менять систему начисления очков, которая хорошо работала»

Шведский биатлонист высказался об изменениях в системе начисления очков на Кубке мира.

«Не понимаю, зачем менять систему, которая хорошо работала. Странно принимать такое решение, когда большинство соревнующихся спортсменов против.

Существует риск, что теперь на старт будут выходить биатлонисты, которые не совсем здоровы, а мы этого не хотим.

Представитель комиссии спортсменов Клэр Иган проголосовала против нововведения при единогласной поддержке предложения со стороны руководства . А ведь спортсмены редко голосуют против.

Странно, что наши опасения не были восприняты всерьез», – сказал Самуэльссон.

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