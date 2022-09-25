Матвей Елисеев: «Ставил задачу попасть в двадцатку в спринте и достойно провести этап в эстафете. Моему организму индивидуалка будет лишней»

Биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал победу своей команды в эстафете на летнем чемпионате России в Чайковском.

Сегодня Елисеев бежал гонку вместе с Артемом Смирновым, Дмитрием Мысевым и Каримом Халили в составе команды ЦФО.

«Думаю, все-таки это заслуженная гонка, но она однозначно сенсационная. Я такого не ожидал. Ребята большие молодцы.

На что настраивался? На двадцаточку я точно настраивался из 14 команд. Халили – огромный молодец. Он встал на первую установку, это всегда дополнительное давление, но настолько быстро отработал, что не дал даже шанса в нем усомниться.

Я ставил себе задачу попасть в двадцатку в спринте (занял 27-е место – Sports.ru) и достойно провести первый этап в эстафете. Я сразу просился на первый этап еще до того, как приехал в Чайковский. Скорее всего, моему организму сейчас индивидуалка будет лишней», – сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Халили, Елисеев, Смирнов и Полукаров выиграли эстафету, команда Поршнева – 2-я, Гараничева – 3-я