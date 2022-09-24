Александр Тихонов: «Елисеев самостоятельно готовится, вот и результат – снова провал. Он не тех способностей, чтобы готовиться самому»

Четырехкратный олимпийский чемпион назвал провалом 27-е место Матвея Елисеева в спринте на летнем чемпионате России.

Елисеев не соревновался с декабря 2021 года из-за проблем со здоровьем.

«Елисеев же самостоятельно готовится, вот и результат. Он парень способный, но надо понимать, что дело в подготовке. Сколько можно самому себе доказывать, что ты не прав.

Он обязан готовиться в команде, он не тех способностей, чтобы готовиться самому. В итоге у Елисеева снова провал, 27‑е место на чемпионате России.

Пора задать вопрос самому себе: или я готовлюсь с командой, нормально отбираюсь под руководством тренеров, либо я заканчиваю свою спортивную карьеру», – сказал Тихонов.

Матвей Елисеев: «С декабря по сентябрь не брал винтовку в руки – и допуска не было, и на сборы не ездил. Сейчас вошел в норму для нетренированного человека»