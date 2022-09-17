Гербулова о призовых: «Деньги меня особо не интересуют. Как говорит мой друг, деньги – это вода, а вода в нашем доме есть»

Российская биатлонистка прокомментировала свою победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Я все круги запыхалась, а на последнем мне сказали, что достаточно большой отрыв – и я чуть-чуть снизила скорость, чтобы оставить силы на масс-старт.

Работалось в отрыве так же, как и всегда – как спринте или индивидуальной гонке. Надо прежде всего работать с собой и стремиться только вперед.

Промахи на стойке? На самом деле мне очень стыдно и обидно, что я так много промазала. Но еще вчера поднялся ветер, мы, конечно, пробовали стрелять против ветра, но сегодня у меня это не получилось, потому что на третьей стрельбе ветер был сильный.

На второй стойке ветер был нормальный, рабочий, но и один промах – не есть хорошо. Был комфортный отрыв от Кати Носковой – она хороший бегун, может бороться, но я на стрельбе лучше, поэтому я была спокойна.

Сколько призовых? Я их посчитаю, когда они придут. Вроде без налогов все должно быть.

30%? Ладно, ничего страшного – меня деньги особо не интересуют. Как говорит мой друг, деньги – это вода, а вода в нашем доме есть», – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

«Зарабатывать можно везде. Но прежде всего дело не в заработке – люби то, что делаешь, и делай то, что любишь.

Настраиваться всегда нужно на каждую гонку, выходить на нее с новыми силами, с новыми мыслями. Каждый день – это новый день, для которого мы занимаемся и тренируемся.

Юля Ступак – не то что кумир для меня, но она мне очень нравится. Мне нравится, как она живет, как она кайфует. Таких спортсменов надо еще поискать – которые получают удовольствие всегда и везде», – добавила биатлонистка.

Кубок Содружества. Гербулова победила в гонке преследования, Алимбекова – 2-я, Носкова – 3-я, Казакевич – 4-я, Куклина – 5-я