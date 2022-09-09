Дмитрий Губерниев: «Гараничева я всегда критиковал по делу. Он когда-то был хорошим спортсменом, а потом стал пустой, как барабан, и занимал в команде чужое место»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику биатлониста Евгения Гараничева.

«Евгений, как всегда, немножко лукавит. Я каждый раз поддерживал его во всех репортажах. Но он представитель тех спортсменов, которые добро не помнят. Они помнят, когда ты их начинаешь критиковать.

Гараничева я всегда критиковал абсолютно по делу. Он когда-то был хорошим спортсменом, а потом стал пустой, как барабан, и явно занимал в команде чужое место.

Вспомним прошлый сезон: за счет чего он попал в сборную? Он собирался на Олимпиаду с такой формой поехать? Как раз по этой причине он давно заслужил бегать за Тюмень.

Гараничев — прекрасный парень, я желаю ему всяческих побед! И болею за него. Дружить мы с ним никогда не дружили. Но при чем здесь оценка работы спортсмена в эфире?

Я ему каждый раз желал удачи и буду желать. Если он плохо выступает, то я об этом на всю страну так и скажу. А что, мне надо ему корону мерить, когда он через пень-колоду выступает?

Я на Женю совсем не обижаюсь. Он большой молодец, желаю ему всяческих удач и побед. Солидное долголетие демонстрирует. Если он кого-то победит — я буду первый радоваться за него!» — сказал Губерниев.

Евгений Гараничев: «В глаза Губерниев мне всегда говорил только хорошее, а спустя несколько часов в эфире всячески поливал»