Дмитрий Губерниев: «Серохвостов стал призером в эстафете не благодаря, а вопреки. Если бы не наше скромное воздействие, бежал бы Гараничев»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о включении в состав эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде, где россияне стали третьими.

«История с Серохвостовым? Давайте будем честными, он стал призером в эстафете не благодаря, а вопреки. Если бы у Поварницына изначально были кубковые очки, мы бы никогда не увидели Серохвостова в Эстерсунде от слова совсем.

Я до сих пор уверен, что если бы не наше скромное воздействие, в эстафете бежал бы Гараничев. Тренеры все понимают, но мы приложили к этому руку.

А Матвей Елисеев тоже бы сейчас восстанавливался и был запасным на Кубке мира, чего быть, конечно, не должно. Еще раз хочу сказать, что мы привезли неготовых Елисеева и Гараничева.

Томшин и Поварницын худо-бедно борются за кубковые очки. Не скажу, что они приехали и наступил провал. Лучше возить Томшина, чтобы он набирал очки, чем Гараничева, который ничего не набирает и занимает сотые места», – сказал Губерниев в подкасте «Голос биатлона».

Наш биатлон нащупал скорость! Да, упустили серебро (или даже золото) в эстафете, но состава с таким потенциалом не было несколько поколений