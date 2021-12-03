Дмитрий Губерниев: «Серохвостов стал призером в эстафете не благодаря, а вопреки. Если бы не наше скромное воздействие, бежал бы Гараничев»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Дмитрий Губерниев Евгений Гараничев Александр Поварницын Матвей Елисеев Василий Томшин Даниил Серохвостов Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о включении Даниила Серохвостова в состав эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде, где россияне стали третьими. 

«История с Серохвостовым? Давайте будем честными, он стал призером в эстафете не благодаря, а вопреки. Если бы у Поварницына изначально были кубковые очки, мы бы никогда не увидели Серохвостова в Эстерсунде от слова совсем.

Я до сих пор уверен, что если бы не наше скромное воздействие, в эстафете бежал бы Гараничев. Тренеры все понимают, но мы приложили к этому руку.

А Матвей Елисеев тоже бы сейчас восстанавливался и был запасным на Кубке мира, чего быть, конечно, не должно. Еще раз хочу сказать, что мы привезли неготовых Елисеева и Гараничева.

Томшин и Поварницын худо-бедно борются за кубковые очки. Не скажу, что они приехали и наступил провал. Лучше возить Томшина, чтобы он набирал очки, чем Гараничева, который ничего не набирает и занимает сотые места», – сказал Губерниев в подкасте «Голос биатлона».

Наш биатлон нащупал скорость! Да, упустили серебро (или даже золото) в эстафете, но состава с таким потенциалом не было несколько поколений

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