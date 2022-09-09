Евгений Гараничев: «В глаза Губерниев мне всегда говорил только хорошее, а спустя несколько часов в эфире всячески поливал»

Бронзовый призер Сочи-2014 по биатлону высказался о хейте в свой адрес и отношениях с комментатором Дмитрием Губерниевым.

– Когда в начале прошлого сезона пошли призывы гнать Гараничева и Елисеева из сборной, не было обидно?

– Ну а кто начал гнать эту волну? . Обычно он объясняет это тем, что так заряжает спортсменов, пытается через свои эфиры поднять у атлетов самооценку. Ну что ж, это его работа, а моя задача – абстрагироваться от такого и заниматься своей работой.

Те хейтеры, которые пытаются как-то «опустить» спортсменов – люди, которым в жизни, видимо, подлянки делали. Они или не уверены в себе, либо чем-то обижены. В общей массе нормальных болельщиков их ничтожно мало. Эти же хейтеры кого угодно готовы оскорбить.

Когда у Сани Большунова в начале прошлого сезона на старте Кубка мира не все получалось, в его адрес тоже было высказано немало неприятного. А в итоге он просто феноменально провел Олимпиаду! Но я думаю, что дай этим хейтерам публичную площадку, они Большунова даже за Игры-2022 заклюют, скажут, что просто повезло.

Я нормально отношусь к конструктивной критике в том числе и со стороны обычных поклонников биатлона, а не только экспертов, но унижения в адрес человека – это совершенно другое. Хейтеры есть не только в спорте, они везде. Это не плохо и не хорошо, это просто факт. Хотите пример того, как на людей давит то мнение, которое они слышат с экрана ТВ?

– Конечно.

– Ко мне в кафе болельщики подошли, мы с ними очень хорошо пообщались. Так вот, они говорят, что не решались ко мне подходить, что-то спросить. Спрашиваю – почему, а в ответ – так по телевизору утверждают, что вы не общаетесь ни с кем, а на самом деле остались таким же, каким вас всегда и знали. Все правильно, я такой же человек, как и вы, я не Иисус, по воде ходить не умею. Мы вообще друзьями расстались, а они думали, что у меня звездная болезнь.

– С болельщиками вы общаетесь, это понятно. А с журналистами?

– Тоже. Я не даю интервью только определенным людям. Они прекрасно про это знают. Но давайте в этом месте обойдемся без подробностей. Что я хотел сказать – то я и сказал.

– В личных сообщениях часто оскорбления пишут?

– Нет, кстати. Иногда просто смотрю комментарии под новостями – там некоторые отрываются. Такие люди в личные сообщения писать не будут, и тем более в лицо не скажут. Как и Губерниев. В глаза Дима мне всегда говорил только хорошее. Утром мы пересекаемся, например, я на пробежке, а он на прогулке с палками. Дима желал здоровья, хороших результатов, был приветлив. А спустя несколько часов в эфире просто поливал меня всячески.

– Ваши отношения с Дмитрием были дружескими?

– Когда-то я именно так и считал. Лет шесть или семь назад он тоже позволял себе не просто критику, а резкие слова в эфирах, но потом извинялся. При встрече говорил, что это просто на эмоциях, на самом деле ничего подобного он не думает. Я тогда думал – ну да, он крупнейшая медийная личность, эмоции порой зашкаливают, можно и не обращать внимания.

Пару раз воспринял это так, что человек действительно переживал, нервничал, болел за команду и оттого говорил резко. Но потом понял, что его извинения вообще ничего не значат и ничего не стоят. Чем на большую высоту Дмитрий поднимается, тем больше себе позволяет по отношению к другим.

Не мне его судить, но я просто привел пример того, что происходило между нами. А нас с ним связывало многолетнее общение, – сказал Гараничев.

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