Мякяряйнен о расставании с мужем: «Мы разошлись около года назад после долгих раздумий. Но жизнь потихоньку возвращается в свое русло»

Бывшая биатлонистка сборной Финляндии Кайса Мякяряйнен рассказала о расставании с мужем Яркко Силтакорпи.

«Обычно я не комментирую личную жизнь на публике, так как считаю, что у каждого должны быть свои домашние хлопоты.

За 17 лет в публичном пространстве спорта я научилась как хорошему, так и плохому, и я соглашусь, что с учетом профессии перипетии моей жизни тоже были частью истории. С радостью расскажу вам о них в будущем, но последние несколько дней я была в довольно плохом настроении.

К сожалению, мы с Яркко разошлись около года назад после долгих раздумий. Мы не считали нужным сообщать об этом близким, потому что и для нас это, конечно, было тяжело. И до весны Яркко еще не съезжал из-за своей работы.

Мы все еще в очень хороших отношениях, что греет мне сердце. Жизнь потихоньку возвращается в свое русло», – написала Мякяряйнен в соцсети.

Издание Seiska сообщает, что сейчас Мякяряйнен состоит в отношениях с бывшим лыжником Вилле Ноусиайненом.