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Blink. Lysebotn Opp. Йохауг, Виттоцци, Мякяряйнен, Юрлова и Седова пробегут 7,5 км в гору

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1 августа на фестивале Blink в норвежском Санднесе пройдет лыжероллерный забег в гору Lysebotn Opp.

Blink-2019

Санднес, Норвегия

Лыжероллеры

Lysebotn Opp

7,5 км

Женщины

Начало – 14.50 по московскому времени

Старт-лист

1. Тереза Йохауг (Норвегия)
2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)
3. Лиза Виттоцци (Италия)
4. Криста Пярмякоски (Финляндия)
5. Анастасия Седова (Россия)
6. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
7. Алиса Жамбалова (Россия)
8. Анна Нечаевская (Россия)
9. Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
12. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
13. Рагнхиль Хага (Норвегия)
14. Яна Кирпиченко (Россия)
15. Тириль Экхофф (Норвегия)
18. Екатерина Юрлова (Россия)
21. Муна Брурссон (Швеция)
24. Маркета Давидова (Чехия)
27. Линн Перссон (Швеция)
30. Вероника Виткова (Чехия)
33. Ева Пускарчикова (Чехия)
39. Байба Бендика (Латвия)
42. Сюнневе Сулемдал (Норвегия)

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