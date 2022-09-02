Дениз Херманн выпустила автобиографию

Олимпийская чемпионка по биатлону из Германии Дениз Херманн представила биографическую книгу.

«Ожидания подошли к концу, и теперь я могу поделиться секретом!

Впервые держу в руках собственную книгу – «Точно в цель. Мой длинный путь к вершинам биатлона» (оригинальное название «Zielsicher. Mein langer Lauf an die Biathlonspitze» – Sports.ru).

Спустя более чем год интенсивной работы и множества серьезных, но в то же время забавных бесед с Тауфихом Халилем (журналистом – Sports.ru), дело завершено», – написала Херманн в соцсети.