Чемпионат мира по летнему биатлону. Эльвира Оберг, Вирер, Виттоцци, Давидова, Херманн, Ушкина и Стремоус пробегут масс-старт

28 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге пройдет женский гала-масс-старт.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Рупольдинг, Германия

Гала-масс-старт

Женщины

Начало – 14.00 по московскому времени.

Старт-лист

Эльвира Оберг (Швеция)

Доротея Вирер (Италия)

Лиза Виттоцци (Италия)

Маркета Давидова (Чехия)

Анастасия Киннунен (Финляндия)

Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

Паулина Фиалкова (Словакия)

Дениз Херманн (Германия)

Ванесса Фойгт (Германия)

Дарья Блашко (Украина)

Анастасия Меркушина (Украина)

Алина Стремоус (Молдова)

Мари Эдер (Финляндия)

Наталья Ушкина (Румыния)

Валентина Семеренко (Украина)

Полный список участниц можно посмотреть здесь.

Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2022 в Рупольдинге