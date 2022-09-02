Карим Халили: «Пекинская эстафета должна стать для нас уроком. И на следующей Олимпиаде мы должны показать совсем другой результат»

Российский биатлонист Карим Халили рассказал об эмоциях после бронзы в олимпийской эстафете Пекина-2022.

– Поражение в эстафете на Олимпиаде в Пекине тяжело переживали? В какой-то момент всем казалось, что победа уже никуда не уйдёт.

– Такие мысли были и у меня, но хотелось от них отстраниться и дождаться финиша. Слез после стрельбы Эдика Латыпова не было, лишь опустошение внутри. И все. С того момента у меня вообще не было никаких эмоций, я даже не понимал, где нахожусь, какую гонку бегу.

Конечно, олимпийская бронза – это круто, далеко не у каждого она есть. С другой стороны, мы все настраивались на битву за золото, прекрасно знали, что и как каждый из нас должен был делать. Морально мы были готовы к этой битве, но… Случилось то, что случилось. Эдика мы сразу поддержали. Это опыт для нас всех.

– Как вам работается со своим другом Даниилом Серохвостовым – самым веселым, наверное, биатлонистом России?

– Давно уже привык к шуткам и подколкам Даниила. Мы же давно тренируемся вместе, еще с юниорских лет. На тренировках стараемся подстегивать друг друга. Бывает, в какой-то день кому-то из нас особенно тяжело, тогда стараешься как-то подстегнуть, замотивировать партнера.

Зима покажет, насколько качественно мы отработали летом. Как спортсмен я очень рад, что у меня есть такой партнер по команде. Да у нас в группе все на позитиве – и девочки, и мальчики, и тренеры.

– Вы вместе шли к Олимпиаде. А в эстафету попал только один. Сложно было принять эту ситуацию?

– Даже тогда Даня пытался шутить. Мне кажется, он нормально воспринял ту ситуацию. Он пришел на стадион и искренне нас поддерживал. Я думаю, не каждый человек смог бы это сделать. Множество примеров на эту тему было. А Даня принял все по-мужски и всех нас поддерживал. А после финиша всех поздравил.

Он даже произнес такую фразу: «Я не могу сказать, что смог бы пробежать круче кого-то из вас, парни, если бы попал в состав». Пекинская эстафета должна стать для нас уроком, из которого каждый сделает правильные выводы. И на следующей Олимпиаде мы должны показать совсем другой результат, – сказал Халили.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?

Эдуард Латыпов: «Я нацелен на то, что на следующей Олимпиаде буду выступать. У меня осталась незаконченная история с этим турниром»