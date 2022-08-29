Эдуард Латыпов: «Я нацелен на то, что на следующей Олимпиаде буду выступать. У меня осталась незаконченная история с этим турниром»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о «незаконченной истории» с Олимпийскими играми.

На Играх-2022 в Пекине биатлонист завоевал три бронзы – в гонке преследования, а также в мужской и смешанной эстафетах.

– Начался новый олимпийский цикл. Естественно, я нацелен на то, что на следующей Олимпиаде буду выступать. У меня осталась все-таки такая незаконченная история с этим турниром. Так что цель одна – стать лучше, убирать проблемные моменты и развиваться.

– Вы с Каминским уже все на четыре года вперед расписали?

– Какие-то общие контуры есть, но так надолго загадывать нельзя. Ситуация в мире может измениться в любой момент, и мы сегодня не выступаем на Кубке мира, а завтра будем, например.

Сегодня мы планируем одни места для сборов, а завтра будут совсем другие. И от этого тоже многое зависит в подготовке. План на сезон, безусловно, расписан, но это не догма, корректировки вносятся регулярно – в зависимости от состояния, – сказал Латыпов.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?