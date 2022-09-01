Программа фестиваля Мартена Фуркада Nordic Festival-2022

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3 сентября во французском Анси пройдет лыжероллерный фестиваль Мартена Фуркада Nordic Festival.

Nordic Festival

Анси, Франция

3 сентября

Биатлон

Масс-старт, женщины

15.30

Участницы: Маркета Давидова (Чехия), Жюстин Брезаз-Буше, Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон (все – Франция), Марте Ульсбю-Ройселанн, Ингрид Ланмарк Тандревольд (обе – Норвегия), Доротея Вирер (Италия), Мари Эдер (Финляндия), Дарья Блашко (Украина).

Масс-старт, мужчины

16.25

Участники: Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Антонин Гигонна (все – Франция), Михал Крчмарж (Чехия), Теро Сеппяля (Финляндия), Мартин Улдал (Норвегия), Витаутас Строля (Литва).

Лыжероллеры

Масс-старт с выбыванием, женщины

17.25

Участницы: Дельфин Клодель, Флора Дольчи, Лена Кентен (все – Франция), Майя Далквист (Швеция), Надин Фендрих (Швейцария), Виктория Карл (Германия).

Масс-старт с выбыванием, мужчины

18.05

Участники: Арно Шотам, Клеман Парисс, Уго Лапалю, Морис Манифика, Люка Шанава, Ришар Жув, Рено Же (все – Франция), Федерико Пеллегрино (Италия), Ховард Сулос Таугбель (Норвегия), Кевин Болджер (США), Михал Новак (Чехия).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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