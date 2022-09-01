Программа фестиваля Мартена Фуркада Nordic Festival-2022

3 сентября во французском Анси пройдет лыжероллерный фестиваль Мартена Фуркада Nordic Festival.
Nordic Festival
Анси, Франция
3 сентября
Биатлон
Масс-старт, женщины
15.30
Участницы: Маркета Давидова (Чехия), Жюстин Брезаз-Буше, Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон (все – Франция), Марте Ульсбю-Ройселанн, Ингрид Ланмарк Тандревольд (обе – Норвегия), Доротея Вирер (Италия), Мари Эдер (Финляндия), Дарья Блашко (Украина).
Масс-старт, мужчины
16.25
Участники: Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Антонин Гигонна (все – Франция), Михал Крчмарж (Чехия), Теро Сеппяля (Финляндия), Мартин Улдал (Норвегия), Витаутас Строля (Литва).
Лыжероллеры
Масс-старт с выбыванием, женщины
17.25
Участницы: Дельфин Клодель, Флора Дольчи, Лена Кентен (все – Франция), Майя Далквист (Швеция), Надин Фендрих (Швейцария), Виктория Карл (Германия).
Масс-старт с выбыванием, мужчины
18.05
Участники: Арно Шотам, Клеман Парисс, Уго Лапалю, Морис Манифика, Люка Шанава, Ришар Жув, Рено Же (все – Франция), Федерико Пеллегрино (Италия), Ховард Сулос Таугбель (Норвегия), Кевин Болджер (США), Михал Новак (Чехия).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.