Лыжероллеры. Nordic Festival-2022. Пеллегрино, Жув, Таугбель, Далквист, Фендрих и Карл пробегут масс-старт с выбыванием

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3 сентября на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси пройдут мужской и женский масс-старты с выбыванием.

Лыжероллеры

Nordic Festival

Анси, Франция

Масс-старт с выбыванием

Женщины

Начало – 17.25 по московскому времени.

Участницы: Майя Далквист (Швеция), Надин Фендрих (Швейцария), Виктория Карл (Германия), Дельфин Клодель, Флора Дольчи, Лена Кентен, Корали Бентц, Мелисса Гал, Жюльетт Дюкордо, Эв-Ондин Дюшофур, Клоэ Панье, Жюли Пьерелль, Маэлль Вэр, Клеман Дидьелоран (все – Франция), Петра Новакова (Чехия).

Мужчины

Начало – 18.05 по московскому времени.

Участники: Федерико Пеллегрино (Италия), Ховард Сулос Таугбель (Норвегия), Ришар Жув, Люка Шанава, Уго Лапалю, Морис Манифика, Рено Же, Жюль Шаппа, Тео Шели, Клеман Парисс, Арно Шотам, Жюль Ляпьер, Гаспар Руссе, Сабин Купа (все – Франция), Кевин Болджер (США), Михал Новак (Чехия).

Программа фестиваля Мартена Фуркада Nordic Festival-2022

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