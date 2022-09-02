Nordic Festival-2022. Ройселанн, Вирер, Шевалье-Буше, Давидова и Тандревольд выступят в масс-старте

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3 сентября на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси пройдет женский масс-старт.

Летний биатлон

Nordic Festival

Анси, Франция

Масс-старт

Женщины

Начало – 15:30 по московскому времени.

Предварительный старт-лист

Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

Маркета Давидова (Чехия)

Анаис Шевалье-Буше (Франция)

Хло Шевалье (Франция)

Жюлия Симон (Франция)

Доротея Вирер (Италия)

Федерика Санфилиппо (Италия)

Мари Эдер (Финляндия)

Дарья Блашко (Украина)

Дидра Ирвин (США)

Сюзан Кюэльм (Эстония)

Программа фестиваля Мартена Фуркада Nordic Festival-2022

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