Nordic Festival-2022. Ройселанн, Вирер, Шевалье-Буше, Давидова и Тандревольд выступят в масс-старте

3 сентября на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси пройдет женский масс-старт.
Летний биатлон
Анси, Франция
Масс-старт
Женщины
Начало – 15:30 по московскому времени.
Предварительный старт-лист
Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
Маркета Давидова (Чехия)
Анаис Шевалье-Буше (Франция)
Хло Шевалье (Франция)
Жюлия Симон (Франция)
Доротея Вирер (Италия)
Федерика Санфилиппо (Италия)
Мари Эдер (Финляндия)
Дарья Блашко (Украина)
Дидра Ирвин (США)
Сюзан Кюэльм (Эстония)